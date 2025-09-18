نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير فنزويلا يزور استديو نجيب محفوظ.. ويتحدّث عن مرور 75 عامًا على العلاقات مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف برنامج (العالم غدًا بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، وليم أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة.

عقب البرنامج، زار السفير الفنزويلي استديو نجيب محفوظ بالطابق 27 بمبنى الإذاعة والتليفزيون، وأشاد بمرور ثلاثة أرباع القرن على العلاقات المصرية الفنزويلية المتميّزة.

وقال السفير، إن هناك زيارة منتظرة لوزيرة السياحة الفنزويلية لمصر، ودعا للوجود المصري في الإعلام الفنزويلي والمتواجد بقوة في كل دول أمريكا اللاتينية، وذلك لتعزيز السياحة اللاتينية في مصر، لا سيما بعد افتتاح المتحف الكبير.

أهدى “المسلماني” سفير فنزويلا نسخة من أغاني السيدة أم كلثوم، كما أهدى سفير فنزويلا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بعض المؤلفات الفنزويلية المُميّزة.