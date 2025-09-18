نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك" بالجيزة بالتعاون بين الأوقاف و"اتحاد بشبابها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك" بالجيزة التي ستطلقها وزارة الأوقاف يوم الأحد القادم بالتعاون مع "اتحاد بشبابها"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتي تتنافي مع روح ومفاهيم الشريعة الإسلامية السمحة وترتكز على التوعية المجتمعية.

وأكد الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف الجيزة، أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم من خلال مواجهة كافة أشكال التطرف كالتطرف الديني، والتطرف اللاديني والسلوكيات الخطيرة التي تزعزع سلامة وتماسك المجتمع، وكذلك إعادة بناء الإنسان وصناعة الحضارات.