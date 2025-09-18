أخبار مصرية

محافظ القاهرة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك "الأحد المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظ القاهرة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك "الأحد المقبل 1/5
  • محافظ القاهرة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك "الأحد المقبل 2/5
  • محافظ القاهرة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك "الأحد المقبل 3/5
  • محافظ القاهرة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك "الأحد المقبل 4/5
  • محافظ القاهرة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك "الأحد المقبل 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك "الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع الأوقاف و"اتحاد بشبابها"

مبادرة صحح مفاهيمك
مبادرة صحح مفاهيمك

شهد الدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، والدكتور خالد صلاح الدين - مدير مديرية أوقاف القاهرة، التحضيرات النهائية لإطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالمحافظة، يوم الأحد المقبل الموافق ٢١ من سبتمبر الجاري، بالتزامن مع حفل إطلاقها الشعبي من العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد محافظ القاهرة تقديم الدعم الكامل للمبادرة التي تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتخاطب جميع فئات المجتمع خاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

aabecf709d.jpg
e95b53576d.jpg
442fc6fd8f.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا