محافظ القاهرة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك "الأحد المقبل

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع الأوقاف و"اتحاد بشبابها"

شهد الدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، والدكتور خالد صلاح الدين - مدير مديرية أوقاف القاهرة، التحضيرات النهائية لإطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالمحافظة، يوم الأحد المقبل الموافق ٢١ من سبتمبر الجاري، بالتزامن مع حفل إطلاقها الشعبي من العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد محافظ القاهرة تقديم الدعم الكامل للمبادرة التي تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتخاطب جميع فئات المجتمع خاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.