معهد إعداد القادة يحتضن البرنامج التدريبي لشغل المناصب القيادية

أحمد جودة - القاهرة - استكمال فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للسادة المرشحين لشغل المناصب القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناءً على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وبالتعاون مع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بمقر معهد إعداد القادة، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قيادية تمتلك مهارات استراتيجية متكاملة تؤهلها لإدارة المنظومة البحثية بكفاءة واحترافية.



وفي إطار البرنامج، قدم الإعلامي الكبير الدكتور خالد سعد، كبير مذيعي التليفزيون المصري، محاضرة ثرية تناولت أسس وآليات التعامل الإعلامي موضحًا أن ظهور القيادات أمام الكاميرا لا يقتصر على نقل الرسائل بل يتطلب قدرة على إدارة الحوار وصياغة المضمون بشكل يعكس الثقة والاحترافية. كما تطرق إلى أهمية الإتيكيت والمظهر في اللقاءات التلفزيونية، مشددًا على أن الالتزام بآداب الملبس واللغة الجسدية يعد جزءًا أصيلًا من نجاح أي قائد في توصيل رسالته للجمهور.



كما شهد البرنامج محاضرة متميزة حول القيادة الجامعية ألقاها الدكتور عمرو محمود منصور، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة حلوان، حيث ركز على أن القيادة في المؤسسات الأكاديمية ليست مجرد منصب بل مسؤولية تتطلب امتلاك رؤية استراتيجية واضحة وقدرة على التحفيز وبناء فرق عمل فعّالة.

وأكد الدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، أن هذا البرنامج يأتي تجسيدًا لحرص الدولة على إعداد قيادات بحثية قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وأوضح ضرورة تأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية لضمان جودة الأداء وتحقيق مخرجات بحثية تخدم خطط التنمية الوطنية.



كما أفاد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة. وأعرب عن فخره باستضافة البرنامج التدريبي داخل المعهد، بما يعكس دوره المحوري في دعم القيادات المستقبلية وتزويدها بالخبرات العملية والمعرفية التي تسهم في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.