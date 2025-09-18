نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد “ستيف ويتكوف” المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط يوم الخميس ١٨ سبتمبر، وذلك فى إطار الاتصالات الدورية لمتابعة التطورات فى قطاع غزة والملف النووى الإيرانى، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة.

شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن التطورات فى قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطى على الأهمية البالغة لوضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية فى قطاع غزة متناولًا التداعيات الإنسانية الوخيمة على سكان القطاع نتيجة هذه العمليات. كما أكد الوزير عبد العاطى على الخطورة البالغة للمخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير، مشددًا على أن هذه المخططات تشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر عدم الاستقرار بالمنطقة وتقوض بشكل مباشر الأمن الإقليمى، مؤكدًا أنه لا يمكن على الإطلاق قبول تهجير الفلسطينيين من أرضهم، منوهًا بأن التهجير يؤدى إلى المساس بالقضية الفلسطينية وتصفيتها، وأن مصر ترفض ذلك بشكل قاطع تحت أى ذريعة أو مسمى ولا يوجد أى مبرر له، مؤكدًا ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم. كما شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار، بما يسهم فى خفض التصعيد ونفاذ المساعدات الإنسانية فى ظل الأوضاع الكارثية بالقطاع واستعادة الاستقرار للمنطقة.

وعلى صعيد آخر، تناول الجانبان الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث تطرق الاتصال إلى الملف النووى الإيرانى، خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى ٩ سبتمبر الجارى، والذى يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلى على إيران. وقد أحاط الوزير عبد العاطى المبعوث الأمريكى علمًا بآخر الاتصالات التى تمت مع الجانب الإيرانى متناولًا جهود خفض التصعيد، وتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة