ضبط شخص يدير 25 موقع إلكترونى لبث المصنفات المقرصنة وتحقيق أرباح مالية بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:24 مساءً - إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، بإنشاء وإدارة 25 موقع إلكترونى مختلف المحتوى، لبث الأفلام والمسلسلات الأجنبية والعربية والمملوكة لشركات الإنتاج وهيئات البث داخل وخارج البلاد، وذلك بالمخالفة للقانون بهدف زيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف المتهم وضبطه، وبحوزته جهاز حاسب آلى مُحمل عليه حوالى 20 ألف مصنف مقرصن، 3 هواتف محمولة تُستخدم فى إدارة المحافظ الإلكترونية، وأجهزة راوتر وأدوات فنية أخرى.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.