نسب الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الأزهر 2025 أدبي وعلمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:24 مساءً -

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2025- 2026م، واشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ (129885) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 102988) طالب وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط ( 609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة ( 599) درجة بنسبة 92.15%، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة ( 606) بنسبة 93.23% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة ( 582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا ( 577) درجة بنسبة 88.77%، كليات الذكاء الاصطناعي ( 550) بنسبة 84.62٪ كليات طب بيطري (580 ) بنسبة 89.23٪

القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 513 ) درجة بنسبة 78.92% ،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 522 ) درجة بنسبة80.31 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 500 ) درجة بنسبة 76.92%

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 551 ) درجة بنسبة 84.77 %

كلية الاعلام ( 464 ) درجة بنسبة 71.38%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 495 ) درجة بنسبة 76.15 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 484 ) درجة بنسبة 74.46 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 384) درجة بنسبة 59.08%،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 384 ) درجة بنسبة 59.08 % .

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات ( 578) درجة بنسبة 88.92 %

كلية العلوم تخصص عام ( 542 ) درجة 83.83%

كلية التمريض فصول دمياط ( 572) درجة بنسبة 88 ٪

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 557 ) درجة بنسبة 85.69%

كلية الاعلام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ( 488) درجة بنسبة 75.08 %

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %

كلية الإعلام بنسبة 73.22%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %

كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة 61.82 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01 %

كلية اللغة العربية تخصص عام بنسبة59.32 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بنسبة 61.01 %

القسم الأدبى بنات

كلية الاعلام بنسبة 83.72 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 75.76%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81 %

وأضاف أنه سيتم تعديل الترشيح يومي السبت والأحد الموافقين 20 - 21 سبتمبر كما سيتم فتح الباب لتقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 - 24.