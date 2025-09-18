أمن الجيزة يضبط شخص بحوزته عملات أجنبية "مقلدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:24 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخص بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته عملات أجنبية "مقلدة"، مبلغ مالى، والأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.