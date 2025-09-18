تنسيق جامعة الأزهر 2025.. فتح التسجيل أما المتخلفين السبت والأحد وتقليل الاغتراب الإثنين والثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:24 مساءً -

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بالكليات حيث تقدم للتنسيق 102988 طالبا وطالبة، وتخلف عن التنسيق 26897، من أصل 129885 الناجحين بالثانوية الأزهرية، وسيتم فتح الباب لمن لم يسجلوا يومي السبت والأحد القادمين، وتقليل الاغتراب ليومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، إن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 129885، تم توحيد الحد الأدني حسب التوزيع الجغرافي لكليات الطب القاهرة بنين وبنات 95.08%، وطب دمياط بنين وبنات94.31%، طب أسيوط بنين وبنات 93.69%.

وأضاف الحد الأدني لهندسة القاهرة بنين وبنات 89.54 % وهندسة بنات قنا 89.32 % وهندسة قنا بنين 88.62 %.

وتابع: كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة 92.15 %، وكلية الصيدلة بنين وبنات اسيوط 91.38%،كلية طب اسنان بنين وبنات القاهرة 93.38%،كلية طب اسنان بنين أسيوط 93.8%.