نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستقبل ملك إسبانيا في مقر مجلس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

فعاليات الملتقى المصري الإسباني للأعمال

وكانت قد انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى المصري الإسباني للأعمال بالعاصمة القاهرة، بمشاركة الملك فيليبي السادس، والدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وحضر الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

استهل المهندس حسن الخطيب فعاليات المنتدى بكلمة أكد فيها أن العلاقات المصرية الإسبانية تكتسب بعدًا استراتيجيًا متناميًا، مشيرًا إلى تزايد إقبال الشباب المصري على تعلم اللغة الإسبانية بما يعزز جسور التعاون الثقافي.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.1 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستثمارات الإسبانية المباشرة في مصر إلى 900 مليون دولار، وهو ما يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود لدعم الشراكات الاستثمارية وزيادة حجم التجارة البينية.

إشادة إسبانية بالعلاقات الثنائية

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي في القاهرة بحضور ملك إسبانيا يجسد متانة الروابط الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر وإسبانيا يجمعهما تاريخ مشترك وموقع استراتيجي على البحر المتوسط، ما يجعل من التعاون بينهما ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي.