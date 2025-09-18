الرئيس السيسى يوافق على اتفاق مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية وبروتوكول تجنب ازدواج ضريبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 01:28 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول "2” ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.