ملك إسبانيا يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع مصر ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 01:28 مساءً - أعرب الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة خلال زيارته الرسمية لمصر، مؤكدًا أن ما شاهده من مشروعات كبرى بجوار الأهرامات يعكس عراقة الماضي وتطلعات المستقبل. وأكد جلالته أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحويلها إلى واقع ملموس.

وأشار ملك إسبانيا خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الإسبانى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد ديناميكية واضحة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري في عام 2024 يعكس الثقة المتبادلة، حيث بلغت الصادرات الإسبانية إلى مصر مليارًا و457 مليون يورو، بينما تجاوزت الواردات 1.6 مليار يورو. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس إمكانات كبيرة للتوسع في الشراكات الاقتصادية.

وأكد الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، على أن الهدف من المنتدى الاقتصادي المشترك هو تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات ملموسة، مشددًا على أهمية خلق فرص استثمارية جديدة ومستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين.