نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقدم للنداء العاشر لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات البحثية التطبيقية التي تسهم في ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يمثل أحد الركائز الأساسية في تطوير منظومة البحث العلمي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

في هذا الإطار تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بإسبانيا (CDTI)، عن فتح باب التقدم للنداء العاشر لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني، بهدف دعم وربط البحث العلمي بالصناعة، وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية لحل المشكلات الصناعية، وتعزيز التعاون التكنولوجي بين الطرفين في مشروعات التطوير التكنولوجي والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق منافع اقتصادية لكلا البلدين، وتعزيز القدرة التنافسية في مجالات: الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة، والبناء، والطاقة المتجددة، والبيئة، فضلًا عن الصناعات الاستراتيجية، والنقل، والسياحة، والآثار.

وأوضح الدكتور ولاء شتا المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن التقدم للنداء يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه ومنتسبًا إلى جهة بحثية مصرية، بالتعاون مع شريك صناعي مصري (شركات أو جهات صناعية)، وشريك صناعي إسباني، مضيفًا أن المشروعات المقبولة ستحصل على تمويل يصل إلى ١٥٠٫٠٠٠ يورو للجانب المصري لمدة تصل إلى عامين.

آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو ٣ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية الواردة على الموقع الإلكتروني للهيئة:

https://stdf.eg/web/grants/open