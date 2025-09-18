ملك إسبانيا: مصر شريك موثوق وإصلاحاتها الاقتصادية تحظى باحترام دولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - أكد الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى وتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع هذه الجهود باهتمام واحترام كبير.

وأضاف ملك إسبانيا خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الإسبانى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون بين القاهرة ومدريد يمكن أن يتوسع في مجالات التحول الطاقوي والتنقل المستدام ورقمنة القطاع الصناعي والتدريب المهني، مشددًا على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تستند إلى رؤية طويلة الأمد تحقق مصالح مشتركة.

وشدد الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا على أهمية التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص في مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يمثل فرصة مميزة لتعزيز الروابط الاقتصادية والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل لشعبي مصر وإسبانيا.