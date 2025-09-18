نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك إسبانيا: 60 شركة إسبانية مستقرة في مصر وتشارك بمشروعات كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد تشهد رسوخًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 60 شركة إسبانية مستقرة في مصر وتلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية اعتمادًا على خبراتها وابتكاراتها.

مساهمات الشركات الإسبانية في المشروعات القومية

وأوضح جلالته، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري – الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الشركات شاركت في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر، من بينها:

العاصمة الإدارية الجديدة

مترو القاهرة

نفق الإسماعيلية

شبكة القطارات فائقة السرعة

محطات معالجة المياه

المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة ثقافية وسياحية جديدة.

استثمارات متبادلة وثقة مشتركة

وأضاف الملك فيليبي السادس أن وجود استثمارات مصرية في إسبانيا يعكس بدوره عمق الثقة المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تحقق قيمة مضافة في قطاعات استراتيجية مثل المياه، الطاقة، النقل، والسياحة، وهو ما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين المصري والإسباني.