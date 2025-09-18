نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: شركات مدريد تتطلع للعمل في مصر خلال العقد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خوسيه لويس بونيت، رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل العمود الفقري للاقتصاد الإسباني، موضحًا أن إسبانيا تضم أكثر من مليون شركة صغيرة ومتوسطة، وهناك خطط واضحة لدعمها وتشجيعها على التوسع في الأسواق الدولية.

مصر وجهة استراتيجية للشركات الإسبانية

وأشار بونيت، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري – الإسباني بحضور العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الغرف التجارية الإسبانية تمتلك برامج متخصصة لدعم هذه الشركات وتقديم الاستشارات اللازمة لمساعدتها على العمل خارج الحدود الوطنية، مضيفًا أن مصر تعد من أهم الوجهات المستهدفة نظرًا لموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة.

توقعات بتعزيز الشراكات في العقد المقبل

وأكد رئيس الغرفة التجارية الإسبانية أنه ينظر بتفاؤل إلى مستقبل التعاون بين مصر وإسبانيا، لافتًا إلى أن العقد المقبل سيشهد مزيدًا من الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وهو ما يحقق مكاسب متبادلة ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري.