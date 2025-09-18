نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مجلس الأعمال المشترك ركيزة لتعزيز التعاون المصري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى الأعمال المصري – الإسباني يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال في البلدين، مشددًا على أن مجلس الأعمال المشترك بين مصر وإسبانيا يمثل أداة رئيسية لتفعيل التعاون وإطلاق مشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية المشتركة.

فرصة لتعزيز الاستثمارات المشتركة

وخلال كلمته بحضور العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، أوضح مدبولي أن مصر وإسبانيا أمام فرصة مهمة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، مؤكدًا أهمية بناء مشروعات مستدامة تحقق مردودًا مباشرًا على الشعبين.

حرص حكومي على دفع العلاقات الاقتصادية

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على استغلال الزخم الحالي لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.

ترحيب بالملك الإسباني والوفد المرافق

وفي ختام كلمته، جدد مدبولي الترحيب بالملك فيليبي السادس والوفد المرافق له، موجهًا الشكر إلى الوزراء ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، ومؤكدًا التزام مصر الراسخ بتقوية الروابط الاقتصادية مع إسبانيا والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا للشعبين الصديقين.