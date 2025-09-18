نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: إسبانيا شريك رئيسي لمصر في التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت خلال السنوات الماضية تحسنًا ملحوظًا في بيئة الأعمال، مما انعكس على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.

إسبانيا شريك استراتيجي لمصر

خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري – الإسباني بحضور العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، شدد مدبولي على أن إسبانيا بما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار، تعد شريكًا رئيسيًا لمصر في بناء مشروعات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تسهيلات للمستثمرين الإسبان

أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، وتقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين الإسبان للتوسع في السوق المصرية.

وأشاد بمشروعات التعاون المشتركة، ومنها:

تالجو في مجال النقل.

جريفولز في تجميع وتصنيع البلازما.

سيمنز جامسا في طاقة الرياح.

التعاون في الزراعة والري

أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مجالات الزراعة والري وترشيد المياه، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتماشى مع أولويات الدولة ومشروعات البنية التحتية والمبادرات القومية.