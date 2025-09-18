أخبار مصرية

جامعة حلوان تختتم فعاليات هاكاثون الأمن السيبراني Helwan Cyber Arena

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت جامعة حلوان فعاليات هاكاثون الأمن السيبراني "Helwan Cyber Arena 2025"، الذي نظمته كلية الهندسة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة الاستراتيجية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة Cyshield، وبالتعاون الفني مع المركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT).

شارك في الهاكاثون أكثر من 200 طالب وطالبة من 36 جامعة مصرية ودولية، تنافسوا ضمن 62 فريقًا في تحديات تقنية متقدمة بمجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وقد بلغ إجمالي الجوائز المقدمة للفرق الفائزة نحو 300 ألف جنيه مصري، ما يعكس حرص الجامعة على دعم الابتكار وتحفيز المواهب الشابة.

في كلمته عقب ختام الهاكثون، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الهاكاثون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل رقمي قادر على حماية البنية التحتية المعلوماتية للدولة، مشددًا على أن الأمن السيبراني لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية.

كما أشار الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، إلى أن الحدث أثبت قدرة الشباب المصري على مواكبة التحديات العالمية في مجال الأمن السيبراني، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.

شهدت الفعاليات تقديم مشاريع مبتكرة وحلول رقمية متقدمة، نالت إعجاب لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من خبراء الصناعة. وقد أوصت اللجنة بضرورة استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات سنويًا، وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل طلاب من جامعات اكثر والجهات الحكومية والصناعية ذات الصلة.

رسالة الهاكاثون كانت واضحة: مصر تمتلك كوادر شابة قادرة على حماية فضائها الرقمي، والمستقبل يبدأ من الجامعات. جامعة حلوان أثبتت مرة أخرى أنها منصة رائدة في دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

وجاءت نتائج هاكثون الأمن السيبراني في المسابقات كالتالي:

مسابقة [ Ctf ]
المركز الأول فريق 0xl4ugh
عمر أحمد سمير محمد
يوسف أيمن ماهر
زياد محمد عزت 
زياد محمد السعيد الزنقراني

المركز الثاني فريق battleground 
محمد على محمد 
أحمد شريف فؤاد
مروة سعدلله عبدالمنعم
محمد محمود فرج
عامر محمود

المركز الثالث فريق tz-o-liel0x1
ادهم بدر
محمد ابراهيم
علي شريف
عبدالرحمن احمد
عبدالله احمد

مسابقة [ Cybersecurity ]

المركز الأول فريق duckurity
مؤيد الله محمد جابر
أحمد أيمن أحمد
معتصم عصام حسن
عمرو اسلام عبدالمنعم
يوسف وليد جمعة

المركز الثاني فريق 3MITM
Mohamed sabry 
Mohamed amgad
mohamed emad

المركز الثالث فريق  zero trust 
.Abdelmawla Mohamed
Abdallah Khaled
Esraa Matarawy
Ayat Mohamed
Malak Salah

مسابقة الذكاء الاصطناعى [ Ai ]

المركز الأول فريق shell we begin 
هاجر خالد حلمي
مريم علاء الدين محمد
احمد جمعة عبد العظيم
مريم اسامة حسين احمد 
فاطمة ايوب احمد

المركز الثاني فريق blue whales
عمر وسيم محمد
عمر محمد محمد حامد 
محمد خالد عكاشة 
عمر محمد فتح الله
يوسف احمد عبدالسلام 

المركز الثالث فريق safe watch
محمود محمد محمود البحار
يحيى مهتدي سلطان محمد 
محمد سامح محمد محمد رزق 
عمر اشرف حلمى احمد

امير السيد

