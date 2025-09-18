نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعزز قدرات كوادرها بدورة تدريبية متخصصة في التحليل المالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الأكاديمية والإدارية، نظّمت جامعة حلوان دورة تدريبية متخصصة في التحليل المالي، استهدفت تأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم في قراءة وتحليل القوائم المالية، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.

وجاءت هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الذي أكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الأساس في مسيرة التطوير والتميز، مشيرًا إلى حرص الجامعة على مواكبة أحدث الاتجاهات في الإدارة المالية والمحاسبية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وقد حاضر في الدورة الدكتور محي سامي الشباسي أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، حيث تناول مجموعة من المحاور المهمة، منها مصادر تمويل الجامعات الحكومية، إعداد القوائم المالية، أساليب القياس المحاسبي، ومفاهيم التحليل المالي، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لقوائم الإيرادات والمصروفات، المركز المالي، التدفقات النقدية، والتغيرات في حقوق الملكية، مؤكدًا على دور هذه الأدوات في تحسين إدارة الموارد وتعزيز فعالية القرارات المالية.

أُقيمت الدورة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وبمتابعة الأستاذ عبد الله الرصاص، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب، مدير عام الأدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ مدحت جابر، والأستاذ عمرو الجندي مسئولي التدريب بالإدارة.