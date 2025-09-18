نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الصادق والعزبي يشهدان حفل ختام التدريب الصيفي لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، واللواء حسام الدين إبراهيم العزبي، أمين عام مجلس الدفاع الوطني، حفل ختام البرنامج التدريبي الصيفي الذي استضافه المجلس لمجموعة من طلبة وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة لعام 2025، في تجربة هي الأولى من نوعها داخل المجلس.

حضر فعاليات الحفل الوكيل الأول الدكتور أحمد عبد الرازق نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الوطني، إلى جانب الطلاب المشاركين في التدريب.

تضمنت الفعاليات عرضًا تقديميًا حول محاور الدورة التدريبية، وكلمات لأمين عام مجلس الدفاع الوطني ورئيس جامعة القاهرة وممثلي الطلاب، أعقبها توزيع شهادات التقدير على المتدربين وتبادل الدروع والهدايا التذكارية.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أن التدريب جسّد نموذجًا للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية، حيث أتاح للطلاب فرصة فريدة لصقل معارفهم وإثراء وعيهم بقضايا الوطن وأبعاد الأمن القومي.

وأوضح أن البرنامج تضمن تدريبات مكثفة على أيدي نخبة من القيادات والخبراء، تناولت موضوعات محورية شملت تكوين واختصاصات مجلس الدفاع الوطني، مفهوم الدولة المصرية وأبعاد قوتها الشاملة، وإدارة الأزمات ووضع السيناريوهات المستقبلية، ومفهوم الدبلوماسية العسكرية ودورها في خدمة المصالح الوطنية، إلى جانب إعداد أوراق السياسات وطرق التحليل الاستراتيجي، لافتًا إلى أن التدريب عمّق وعي الطلاب بمسئولياتهم الوطنية ورسّخ قدرتهم على الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة واقتدار.

ومن جانبه، أكد اللواء حسام الدين العزبي أن هذه الدورة التدريبية تمثل تجربة استثنائية غير مسبوقة داخل مقر المجلس، هدفها دعم قدرات الشباب المصري وإعداد كوادر مؤهلة تساهم بفاعلية في صناعة القرار الوطني.

وأوضح أن المجلس حرص على تقديم خبراته العملية والعلمية لتمكين الطلاب من فهم التحديات والتهديدات التي تواجه الدولة، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي وبناء السيناريوهات الاستراتيجية وإعداد التقارير التحليلية، بما يؤهلهم للالتحاق بمراكز الفكر وصناعة السياسات.

كذلك أشار سيادته إلى أن نجاح التجربة يعكس متانة التعاون مع جامعة القاهرة، مشيدًا بدور رئيس الجامعة في دعمها ومؤكدًا أهمية استمرارها بما يسهم في الاستثمار في العقول الشابة التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الوطن.

وفي كلمتها، ممثلةً للطلاب، عبّرت الطالبة جنا عمرو عن شكرها لمجلس الدفاع الوطني وجامعة القاهرة على إتاحة هذه الفرصة الاستثنائية، مؤكدة أن التدريب أضاف لهم خبرات عملية فريدة في كتابة التقارير وإدارة الأزمات وفهم السياسة الخارجية، إلى جانب ترسيخ قيم الالتزام والعمل الجماعي والانضباط.

واختتمت الاحتفالية بتوزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية تعكس عمق التعاون المؤسسي بين جامعة القاهرة ومجلس الدفاع الوطني، وترسّخ رسالة الجامعة التاريخية: "جامعة القاهرة في خدمة الوطن".