نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة إسبانية: زيارة الملك فيليبي السادس للقاهرة تعزز مكانة مصر كاقتصاد محوري بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت صحيفة لابانجورديا الإسبانية الضوء على زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة ليتثيا إلى مصر، مؤكدة أن الزيارة تمثل دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر تعد اقتصادًا محوريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منتدى الأعمال المصري – الإسباني

يفتتح الملك الإسباني اليوم الخميس منتدى الأعمال المصري – الإسباني بالقاهرة، حيث يلقي كلمة أمام رجال الأعمال من البلدين لتعزيز التعاون التجاري.

ويشارك في المنتدى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزيرة الدولة للتجارة الإسبانية أمبارو لوبيث سينوفيا، ورئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال أنطونيو جاراميندي، إلى جانب نخبة من الشخصيات الاقتصادية.

مصر.. قوة اقتصادية إقليمية

أشارت الصحيفة إلى أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أكبر الاقتصادات في المنطقة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر، حيث استقبل نحو 24% من صادراتها في عام 2024، خصوصًا إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

الدور الإسباني في مصر

أكد التقرير أن للشركات الإسبانية حضورًا مهمًا في السوق المصرية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والمياه، التي تمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية.

جولة ملكية في الأقصر

من المقرر أن يتوجه الملك والملكة إلى مدينة الأقصر لزيارة معبد حتشبسوت في وادي الملوك وعدد من المقابر التي ساهمت شركات إسبانية في إنارتها.

كما سيختتمان الزيارة يوم الجمعة بجولة في مشاريع التنقيب الأثرية التي يقودها خبراء إسبان، أبرزها مشروع "ديجوتي" المستمر منذ 25 عامًا، ومشروع معبد ملايين السنين لتحتمس الثالث.