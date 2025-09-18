نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا ورئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني صباح اليوم الخميس، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، حيث شهد حضور الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي

يأتي المنتدى في إطار تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز حجم التبادل التجاري بين القاهرة ومدريد.

أهمية المنتدى

المنتدى يعكس حرص الدولتين على دعم العلاقات الثنائية، خاصة في ظل ما تشهده مصر من مشروعات قومية كبرى وبنية تحتية جاذبة للاستثمار، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الإسبانية لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية.