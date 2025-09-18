نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الإعلامي سمير عمر في ختام المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي ببنغازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الختامي للمؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي المنعقد في مدينة بنغازي الليبية تكريم رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلامي سمير عمر

وقالت عضو اللجنة العليا الشاعرة سهام شعشاع في تكريم سمير عمر ان تُكرّمَ إعلاميا مصريا عريقا في ليبيا فانت تواصلُ السيرَ في عراقةِ العلاقاتِ الأخوية وأصالةِ الجغرافيا وعمقِ الاخوةِ بين شعبين شقيقين.

سمير عمر ليس اسما عابرا في مصر والوطن العربي، فهو الذي لمع نجمُه عبر الفضائيات العربية وجال وصال في الوطن العربي طولا وعرضا حاملا ككلِ إعلاميٍ أصيلٍ همومَ أمتِه.

واليوم سمير عمر يتربعُ على عرشِ الإعلام المصري كرئيسٍ لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة التي تضمُّ كبريات والمؤسسات الإعلامية في مصر.

وحبُّ سمير عمر لليبيا وحرصُه على إنجاحِ مؤتمرِنا دفعاه بشغفٍ كبير لمشاركتِنا هذا اللقاء رغمَ مشاغلِه الكثيرةِ في أم الدنيا.

من بنغازي تحية كبيرة لمصر وإعلامِها وشعبِها نوجّهُها عبر تكريمِ القامة الإعلامية المميزة للزميل والأستاذ سمير عمر

وفي كلمته وجه سمير عمر التحية لليبيا ومدينة بنغازي التي لعبت أدوارا بطولية في مقاومة الاستعمار الإيطالي

في مطلع القرن العشرين كما سطرت بمقاومتها الشعبية السلمية التنظيمات الإرهابية التي عاثت في دروبها تبث الفتنة والكراهية للإنسان والحياة والإبداع والفن والثقافة

ووجه سمير عمر تحية إعزاز وتقدير لشهداء بنغازي من فرسان الكلمة الذين تصدوا بصدورهم العارية وقلوبهم العامرة بالحب لبلدهم تنظيمات العنف والإرهاب

كما دعا سمير عمر في كلمته الحضور للوقوف تحية وإكبارا لشهداء فلسطين من الصحفيين والإعلاميين