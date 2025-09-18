نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والإمارات، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 211 لسنة 2025، بشأن الموافقة على البروتوكول (2) الملحق بالاتفاق الموقع بين الحكومتين حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المتعلقة بالضرائب على الدخل.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 15 يونيو 2025، ما يمهد لتفعيل البروتوكول ودخوله حيز التنفيذ.

أهمية البروتوكول الجديد

يأتي البروتوكول ليعزز مناخ الاستثمار المشترك بين القاهرة وأبوظبي من خلال:

منع الازدواج الضريبي الذي قد يواجه المستثمرين والشركات العاملة في البلدين.

الحد من التهرب الضريبي بما يضمن شفافية المعاملات المالية.

تشجيع مزيد من الاستثمارات الإماراتية في مصر، وتوسيع الشراكات الاقتصادية القائمة.

علاقات اقتصادية متنامية

تُعد الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة العربية، إذ يشمل التعاون قطاعات الطاقة، العقارات، النقل، السياحة، والخدمات المالية.

ويُتوقع أن يساهم هذا البروتوكول في تعزيز تدفق الاستثمارات ورفع مستوى التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.