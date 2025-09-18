نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأقصر تستعد لاستقبال ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا في زيارة تاريخية لتعزيز التعاون السياحي والأثري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب محافظة الأقصر اليوم الخميس وصول العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا في زيارة خاصة تستمر يومين، تعد الأولى منذ زيارة الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول والملكة صوفيا عام 2008.

وقد أنهت الأقصر استعداداتها لبدء الزيارة عبر رفع أعلام مصر وإسبانيا على طول المسار السياحي من مطار الأقصر الدولي وحتى الكورنيش، إلى جانب تزيين الشوارع ورفع كفاءة الإنارة في محيط المناطق الأثرية.

برنامج الزيارة الملكية

يشمل برنامج الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا زيارة عدد من أبرز المواقع الأثرية في البر الغربي مثل:

معبد حتشبسوت.

متحف الأقصر.

مقابر وادي الملوك.

كما سيزور العاهل الإسباني بعثات أثرية إسبانية تعمل في مصر، في خطوة تعكس عمق التعاون الثقافي والأثري بين البلدين.

أهمية الزيارة للسياحة المصرية

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن الزيارة تمثل دفعة قوية للسوق السياحية الإسبانية، التي تعد من أكثر الأسواق ولعًا بالحضارة المصرية.

وأوضح أن السائح الإسباني يتميز بطول فترة الإقامة وارتفاع حجم الإنفاق مقارنة بغيره.

وتوقعت الدراسات أن تؤدي هذه الزيارة إلى زيادة التدفقات السياحية الإسبانية بنحو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقعات بارتفاع نسبة النمو خلال عام 2025 إلى ما بين 25% و30%.

تعاون أثري طويل الأمد

تعمل في مصر حاليًا 12 بعثة إسبانية في مواقع أثرية مختلفة بالتعاون مع الأثريين المصريين، وقد ساهمت في العديد من الاكتشافات المهمة. وأشار عثمان إلى أن حرص الملك فيليب السادس على متابعة هذه المشروعات يعكس عمق العلاقات الثنائية.

فرصة ذهبية للترويج السياحي

تأتي الزيارة الملكية في وقت بالغ الأهمية، حيث تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر المقبل، وهو ما يعزز من مكانة الأقصر كوجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية.