توزيع درجات ثانية ثانوى عام بعد تطبيق البكالوريا ودراسة التاريخ بدل الأحياء لعلمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 09:36 صباحاً -

أعلنت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الطلاب فى الصف الثانى الثانوى العام بعد تطبيق البكالوريا المصرية ، موضحة أن المجموع الكلي 380 درجة ويطبق نظامي علمى وأدبى ويدرس الطالب فى الشعبة العلمية مجموعة من المواد الدراسية كالتالى: اللغة العربية ودرجاتها 80 واللغة الأجنبية الأولى 60 درجة والتاريخ 60 درجة والرياضات 60 درجة والكيمياء 60 درجة والفيزياء 60 درجة، أما طلاب الشعبة الأدبية يدرس الطالب اللغة العربية 80 درجة والتاريخ والجغرافيا كل مادة من 60 واللغة الأجنبية الأولى 60 درجة والرياضات 60 درجة وعلم النفس 60 درجة اى أن كل شعبة يدرس فيها الطالب 6 مواد فقط أساسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الطالب يدرس 4 مواد غير مضافة للمجموع تشمل التربية الدينية مخصص لها 40 درجة ويحتاج الطالب إلى 70% ما يعادل 28 درجة، والتربية الرياضية 25 درجة يحتاج الطالب إلى 12.5 درجة والتربية الوطنية 25 درجة النجاح من 12.5 درجة واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة نهاية كبرى يحتاج الطالب إلى 20 درجة للنجاح.