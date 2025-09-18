نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاتصالات: تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة العام المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزير الاتصالات: تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة العام المقبل

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة اعتبارًا من العام المقبل، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك قاعدة صناعية قوية في هذا المجال.

14 مصنعًا لإنتاج أجهزة المحمول في مصر

أوضح الوزير أن الوزارة شجعت على توطين صناعة المحمول، حيث يوجد الآن 14 مصنعًا داخل مصر لإنتاج الأجهزة، من بينها 4 من أكبر 5 علامات تجارية رائجة في السوق المحلي.

طفرة في الإنتاج المحلي

أشار طلعت إلى أن المصانع المصرية أنتجت نحو 3.5 مليون وحدة العام الماضي، فيما من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 9 ملايين وحدة بنهاية العام الحالي، وهو ما يعكس قفزة نوعية في حجم التصنيع.

انطلاقة التصدير للأسواق الخارجية

أكد الوزير أن الشركات بدأت هذا العام باختبار الأسواق المستهدفة المختلفة، على أن يتم بدء التصدير بكميات كبيرة مطلع العام المقبل، لافتًا إلى أن المنتج المصري يتمتع بجودة عالمية ولا يختلف عن المنتجات المصنعة في أي دولة أخرى.

تعزيز القيمة المضافة المحلية

شدد وزير الاتصالات على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لزيادة نسبة المكوّن المحلي في الأجهزة، بما يساهم في رفع القيمة المضافة وتعزيز الصناعات الوطنية.