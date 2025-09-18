نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعتمد امتحانين رئيسيين وتوزيع درجات طوال العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا ينظم آليات الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول (العام – بكالوريا) والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، حيث أوضح القرار أن جميع المواد الدراسية والأنشطة يتم تدريسها على مدار العام بفصليه الدراسيين الأول والثاني، بما يضمن استمرارية التعلم وتقييم الطلاب بصورة متوازنة.

وينص القرار على عقد امتحانين رئيسيين في نهاية كل فصل دراسي؛ الأول بنهاية الفصل الدراسي الأول، والثاني بنهاية الفصل الدراسي الثاني، مع توزيع درجات كل مادة دراسية أو نشاط بنسبة 100% وفق معادلة دقيقة تراعي جميع جوانب التحصيل والسلوك.

وجاء توزيع الدرجات على النحو التالي: 30% لامتحان الفصل الدراسي، 15% للاختبار الشهري الأول، 15% للاختبار الشهري الثاني، 10% للسلوك والمواظبة، 15% لكشكول الحصة والواجب، و15% للتقييم الأسبوعي.

كما أوضح القرار آلية حساب الدرجة النهائية، حيث يتم ضرب متوسط درجة الطالب في النهاية العظمى للمادة للحصول على الدرجة الكلية من 100.

ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 25% على الأقل من درجة الورقة الامتحانية في كل فصل دراسي على حدة.

وفي حالة عدم اجتياز النسبة المقررة للنجاح، يُمنح الطالب فرصة أداء امتحان دور ثانٍ، ويعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف الأعلى.

بهذا النظام تسعى الوزارة إلى تحقيق تقييم متكامل يشجع على المواظبة والالتزام طوال العام، ويعزز من دور الأنشطة المختلفة والاختبارات الشهرية في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.