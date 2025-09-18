نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط جديدة لتقييم طلاب الثانوية في التربية الرياضية والأنشطة التربوية والمهنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط جديدة لتقييم الطلاب في مادتي التربية الرياضية والأنشطة التربوية والمهنية بمراحل الثانوية العامة، حيث نص القرار على أن تقتصر امتحانات مادة التربية الرياضية على الجانب العملي فقط لطلاب الصفين الأول الثانوي العام (بما في ذلك نظام البكالوريا) والثاني الثانوي العام، بينما لا تُعقد أي امتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي في هذه المادة.

وتضمن القرار أيضًا آلية تقييم واضحة للأنشطة التربوية والمهنية، إذ يُخيَّر الطالب بين نوعين من الأنشطة.

ففي حال اختار أحد الأنشطة المهنية مثل تكنولوجيا الصناعة أو تكنولوجيا الزراعة أو ريادة الأعمال والمشروعات، يخضع الطالب لاختبار عملي فقط، على ألا تُضاف الدرجات للمجموع الكلي.

أما إذا فضّل أحد الأنشطة التربوية، فيُكتفى بتقديم بحث من ثلاث صفحات، كذلك دون احتساب درجاته ضمن المجموع النهائي.