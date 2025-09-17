الرئيس السيسى والسيدة قرينته يصطحبان ملك وملكة إسبانيا فى جولة بأهرامات الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:25 مساءً - أقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مساء اليوم بمنطقة الهرم، مأدبة عشاء على شرف الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ملكةإسبانيا، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الملك إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى جدد ترحيبه بالملك فيليبي السادس، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا.

من جانبه، أعرب ملك إسبانيا عن اعتزازه بزيارة مصر، موجهاً الشكر والتقدير للرئيس السيسى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها هو والملكة والوفد المرافق منذ وصولهما القاهرة، كما أشاد بنتائج المباحثات التي أجراها صباح اليوم مع الرئيس السيسى، وما سوف تؤدي إليه من تعزيز ملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التوافق في الرؤى بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف لمتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عدداً من جوانب العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما ثمّن السيد الرئيس التعاون الثقافي القائم بين البلدين، والذي تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أهمية تكثيف التعاون في مجال الآثار، واستكشاف الفرص المتاحة لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية مشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي، بما يسهم في توطيد التقارب والتواصل بين الشعبين.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت كذلك آفاق التعاون في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات، والعمل على زيادة حركة السياحة بين البلدين، في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات سياحية فريدة، ولا سيما مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى والسيدة قرينته اصطحبا ملك وملكة إسبانيا، عقب مأدبة العشاء، في جولة بمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، حيث التُقطت صور تذكارية توثّق هذه اللحظة، كما استمع الضيفان، برفقة الرئيس السيسى والسيدة قرينته، إلى شرح موجز حول تاريخ أبو الهول وما يرمز إليه من إرث حضاري خالد.