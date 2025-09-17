عاجل- الرئيس السيسي يقيم «مأدبة عشاء» ملكية على شرف عاهل إسبانيا بمنطقة الأهرامات

أحمد جودة - القاهرة - ترحيب رسمي وشراكة استراتيجية

أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، مساء اليوم بمنطقة الهرم، مأدبة عشاء على شرف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها العاهل الإسباني إلى مصر.

تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، بينما عبّر الملك فيليبي السادس عن اعتزازه بزيارة القاهرة، موجهًا الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ملفات اقتصادية وثقافية وسياحية

المباحثات بين الجانبين تناولت آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون الثقافي الممتد منذ ستينيات القرن الماضي، مع التركيز على قطاع الآثار، والأنشطة الفنية والتعليمية المشتركة. كما تم التطرق إلى التعاون في مجال السياحة وتبادل الخبرات، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

جولة ملكية في الأهرامات وأبو الهول

عقب مأدبة العشاء، اصطحب الرئيس السيسي والسيدة قرينته ملك وملكة إسبانيا في جولة بمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، حيث التُقطت صور تذكارية توثق هذه اللحظة التاريخية.