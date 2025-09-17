96 ساعة تفصلنا على انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:29 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين عن موعد قدوم فصل الصيف هذا العام، الذى بدأ السبت 21 يونيو، واستمر 92 يوما و39 ساعة و37 دقيقة، حيث كشفت الحسابات الفلكية، أن فصل الخريف يبدأ الإثنين 22 سبتمبر، ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، على أن يبدأ فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر، ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

تقرير لمعهد الفلك كشف تفاصيل الاعتدال الخريفي، حيث أوضح أن حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر (الاعتدال الخريفى)، فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء.

وأشار التقرير إلى أنه فى ذلك اليوم يتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف فى النصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبى.

وأوضح التقرير: "الوضع يجب أن يكون معكوساً لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي، وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان؛ فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالى، في حين يحدث العكس في نصف الكره الشمالي، حتى يصل ميل الشمس (-27′27 °)، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في 365,25 يوم تقريبا.