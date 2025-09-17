نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق (دوري مدارس مصر) ضمن أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، فعاليات دوري مدارس مصر، من خلال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وبالتعاون مع شركة «ستادات».

جاء ذلك في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

ويعود هذا الدوري بعد توقف استمر عشر سنوات، ليُقام على ملاعب المدارس ومراكز الشباب، موجهًا لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032.

وشهد حفل الإطلاق حضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية، مما يعكس التزام المجموعة الوزارية بتعزيز دور الرياضة المدرسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والذهنية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المجموعة الوزارية تستهدف الاستثمار في التنمية البدنية والذهنية والنفسية للإنسان المصري. وأوضح أن الدوري يُشجع على ممارسة النشاط البدني، ويُسهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة، ويعزز أسلوب حياة صحي ومنتج.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن الرياضة المدرسية تُعدّ ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن دوري مدارس مصر يدعم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ويربطها بالمنظومة التعليمية، مما يسهم في تعزيز اللياقة البدنية والذهنية للطلاب.

ومن جانبه، أشار السيد محمد عبد اللطيف إلى أن إعادة إطلاق الدوري يعكس إيمان الدولة بأهمية الرياضة كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تُغرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والانتماء، وتُسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والتميز.

وصرح السيد سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة «ستادات»، بأن الشركة تفتخر بشراكتها مع الوزارتين لتقديم تنظيم احترافي يليق بالطلاب، مع التركيز على توفير بنية تحتية رياضية متطورة وإتاحة فرص متساوية للمشاركة، بما يدعم اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.