وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤، بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وحدد القرار المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي (العام - بكالوريا) على ما يلي:

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق).

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - البرمجة والذكاء الاصطناعي

وفيما يخص الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي وتشمل (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات -المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

وتضمن القرار بأن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على ما يلي:

- بالنسبة للشعبة العلمية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - التاريخ - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للشعبة الأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الرياضيات).

- بالنسبة للشعبتين العلمية والأدبية وتشمل موادا دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية)، كما تشمل الأنشطة التربوية والمهنية ويختار الطالب منها نشاطًا واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب، وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي _ الكشافة والمرشدات _ المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الزراعة- ريادة الأعمال والمشروعات).

ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:

- مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء ).

- بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية للشعبة الأدبية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء)، ولجميع الشعب العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية).

كما أن جميع الشعب العلمية والأدبية تضم الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات - المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

كما نص القرار على أن تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين الأول: (العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام على مدار العام الدراسى بفصليه الدراسيين (الأول، والثانى).

كما تضمن القرار بأن يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصفين الأول الثانوي (العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام وذلك على النحو التالي: الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول، والامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

- امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%

- اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%

- اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%

- السلوك والمواظبة ١٠%

- كشكول الحصة والواجب ١٥%

- التقييم الأسبوعي ١٥%

وتطبق المعادلة الموضحة كما يلي:

** متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

ونص القرار على أن تعقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصفين الأول (الثانوي العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام، أما طلاب الصف الثالث الثانوي العام، فلا تعقد لهم في هذه المادة أية امتحانات.

كما تضمن القرار بأن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العام- بكالوريا)، والصفين الثاني، والثالث (الثانوي العام) فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى: في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع، أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.

وبالنسبة للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (۲۰۰) جنيه، ولمدة عامين فقط.

وتضمن القرار أيضًا تنظيم آليات التعامل مع الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، حيث يسمح لهم بإعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال اعتماد العذر من الوزارة، مع تحديد ضوابط دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.