الداخلية عن فيديو فتاة التوك توك: "ليست مخطوفة وشعرت بإعياء بعد تعاطي المخدرات مع السائق"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:33 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" وبرفقتهما فتاة فاقدة للوعى ويشتبه فى كونها تحت تأثير مادة مخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك"، وقائدها ومستقليها (سائق وعاطل وفتاة – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة")، وبحوزة أحدهم (كمية لمخدر البودر)، وبمواجهتهم اعترفوا أنهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" وتعاطيهم لمخدر "البودر" شعرت الفتاة بحالة إعياء لتناولها جرعة زائدة من المخدر وأقر أحدهم بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.

وتم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.