نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تكرم الهلال الأحمر لجهوده الإنسانية الاستثنائية دعما لغزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مساء الأربعاء، فعالية خاصة تحت عنوان «استجابة مصر للكارثة الإنسانية: معًا لإبقاء غزة حية». وجاءت الفعالية بمشاركة وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، ووزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي، والمديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري د. أمل إمام، إضافة إلى ممثلين عن سفارات أجنبية ومنظمات دولية عاملة في مصر.

الفعالية سلطت الضوء على حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وأكدت ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الأوضاع المأساوية الناجمة عن النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.

أكد الوزير عبد العاطي في كلمته أن مصر لعبت منذ اليوم الأول للأزمة دورًا محوريًا في قيادة الاستجابة الإنسانية، حيث قدمت وحدها نحو 70% من إجمالي المساعدات، مع إبقاء معبر رفح مفتوحًا حتى استهداف الجانب الفلسطيني للمعبر، قبل أن تُوجَّه المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم رغم القيود الإسرائيلية.

وشدد وزير الخارجية على أن ما يجري في غزة يمثل كارثة إنسانية ترقى إلى جريمة إبادة، جراء حصار شامل وتجويع متعمد لخدمة مخططات التهجير، مؤكدًا رفض مصر القاطع لهذه السياسات، واستمرار وساطتها من أجل وقف نزيف الدم والوصول إلى تهدئة مستدامة تفضي لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد الوزير بجهود الهلال الأحمر المصري، مشيرًا إلى أن تكريم متطوعيه رسالة عرفان لهم وللشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الأونروا والمنظمات الإنسانية التي تواصل تقديم خدمات حيوية رغم المخاطر.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن أن الاستجابة الإنسانية المصرية لفلسطين موقف تاريخي متجذر منذ عام 1948، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري بقوة تتجاوز 35 ألف متطوع يُعد نموذجًا في العمل الإنساني. وأضافت أن مصر أدخلت منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 570 ألف طن من المساعدات إلى غزة.

وأوضحت مايا مرسي أن الجهود شملت إنشاء مراكز لوجستية ومستودعات جمركية ومطابخ إنسانية، واعتماد أنظمة رقمية لتسريع العمل، إضافة إلى دعم نفسي واجتماعي للجرحى وذويهم.

الفعالية تضمنت عرضًا مرئيًا للدكتورة أمل إمام حول حجم ونوعية المساعدات وآليات إيصالها، إضافة إلى فيلم وثائقي تضمن شهادات فلسطينيين حول أثر الدعم المصري الكبير.

واختتمت الفعالية بتكريم متطوعي الهلال الأحمر المصري تقديرًا لدورهم المحوري في تيسير إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.