عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملف المقرات الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ويوجه بتعظيم الاستفادة منها

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود تعظيم الاستفادة منها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين.

هدف الاجتماع

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من عقد الاجتماع هو متابعة جهود الاستفادة من المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها عقب انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن إعادة استغلالها بالشكل الأمثل ويحقق عوائد اقتصادية وتنموية.

استعراض جهود وزارة التخطيط

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى جهود إعادة تسكين بعضها تلبية لطلبات بعض الجهات الحكومية، فضلًا عن المقار التي نُقلت ملكيتها لصندوق مصر السيادي بقرار من السيد رئيس الجمهورية لإعادة استغلالها بما يخدم أهداف التنمية.

دور صندوق مصر السيادي

من جانبها، استعرضت السيدة نهى خليل الجهود التي قام بها الصندوق السيادي لتعظيم الاستفادة من المباني الحكومية التي تم إخلاؤها، خاصة تلك الموجودة في منطقة "مربع الوزارات"، مؤكدة أن الصندوق يعمل على إعادة استغلالها بما يتماشى مع متطلبات الاستثمار والتنمية.

تكليفات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء باستكمال إجراءات الطرح للمباني المختلفة التي تم إخلاؤها، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وتحقيق أكبر عائد ممكن منها.