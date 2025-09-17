نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يبحث مع مستثمري المناطق الصناعية بجرزا وعرب أبو ساعد مبادرات وحلول بنكية لدعم وتمويل المصانع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بعدد من المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية بعرب ابوساعد بالصف وجرزا بالعياط وممثلى البنك الاهلى المصرى لعرض وبحث عرض البنك منح المستثمرين والمصنعين قروض ميسرة لتقنين أوضاعهم وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة لمصانعهم وانشطتهم وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة وهاني محمد علي المستشار القانوني للمحافظة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب ابوساعد داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية بالإضافة إلى المساهمة فى ادخال المرافق ورفع كفاءة الانارة والبنية التحتية بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء استهدف تعزيز التعاون مع البنك الأهلي المصري من خلال شراكة اقتصادية وتنموية مع محافظة الجيزة لتقديم قروض ميسرة للمستثمرين والمصنّعين بأقل فائدة بنكية ممكنة لدعم جهود تقنين أوضاعهم وكذلك توفير التمويل اللازم للتوسعات بالمصانع وخطوط الإنتاج ومصروفات التشغيل.

كما استمع المحافظ خلال اللقاء إلى شكاوى ومعوقات المستثمرين والمصنّعين داخل المناطق الصناعية حيث وجّه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة دراسة هذه التحديات وإيجاد حلول عملية لها بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا.

وأضاف المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين إيمانًا منها بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات الجادة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وأبناء المحافظة.

IMG-20250917-WA0068

IMG-20250917-WA0071

IMG-20250917-WA0070