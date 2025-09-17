نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد إيطالي يتفقد مجمع الصناعات بالأقصر استعدادًا لموسم زراعة وتجفيف الطماطم للتصدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل مجمع الصناعات الغذائي التابع لهيئة تنمية الصعيد وفدًا إيطاليًا، في إطار تعزيز الشراكات الدولية ودعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ورافق الوفد عدد من المسؤولين وقيادات مؤسسة أفرولاند للتنمية المستدامة وزراعة وتجفيف وتصنيع المحاصيل الإستراتيجية التي تتولى إدارة وتشغيل المجمع.

إشادة بالإمكانات المتطورة داخل المجمع

وأشاد الوفد الإيطالي بالإمكانيات المتطورة داخل مجمع الصناعات الغذائي بالصعيد، مؤكدين أن المشروع يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الزراعة والتصنيع الغذائي بما يواكب المعايير الدولية.

تصريحات رئيس مجلس أمناء مؤسسة أفرولاند

وقال المهندس عادل زيدان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أفرولاند للتنمية المستدامة المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي: "إن زيارة الوفد الإيطالي لمجمع الصناعات بالصعيد تعكس ثقة المجتمع الدولي في جدية الدولة المصرية ورؤيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة."

وأضاف: "نحن في مؤسسة أفرولاند نعمل على إدارة هذا الصرح الصناعي الزراعي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة في صعيد مصر، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030."

نموذج للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص

وأشار زيدان إلى أن مجمع الصناعات يمثل نموذجًا واقعيًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الصادرات وتوفير المزيد من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة بالصعيد.