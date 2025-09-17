نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تُسيّر الرحلة السابعة عشرة لعودة السودانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، بتسيير الرحلة السابعة عشرة ضمن القطارات المخصصة لبرنامج العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر، حيث يتم تنظيم ثلاث رحلات خاصة أسبوعيًا لهذا الغرض.

وانطلق القطار رقم 1940 من محطة رمسيس متجهًا إلى محطة أسوان، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية وخدمات متكاملة لضمان راحة المسافرين وسلامتهم. وقد حرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات، بدءًا من إجراءات الاستقبال بالمحطات، وتخصيص فرق دعم لخدمة كبار السن، مرورًا بتوفير أجواء آمنة ومريحة على متن القطار، وصولًا إلى تجهيز عربة خاصة لنقل أمتعة الركاب ومتعلقاتهم الشخصية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين، وتوفير كل ما يلزم من خدمات لضمان رحلة كريمة وآمنة حتى وصولهم إلى وطنهم.

وفي هذا السياق، أعرب المسؤولون عن مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية عن خالص شكرهم وتقديرهم للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، على ما قدمته من رعاية ودعم للأشقاء السودانيين طوال فترة إقامتهم بمصر. كما أكدوا أن مصر ستظل دائمًا وطنًا ثانيًا وسندًا قويًا للسودان في مختلف الظروف.

وعبّر العديد من الركاب عن امتنانهم للجهود المبذولة من الدولة المصرية، مشيدين بمستوى الخدمة المقدمة خلال الرحلات السابقة والحالية، وما لمسوه من حرص حقيقي على راحتهم وسلامتهم.

ومع انطلاق الرحلة السابعة عشرة، ارتفع إجمالي عدد الأشقاء السودانيين الذين تم نقلهم عبر رحلات العودة الطوعية المنظمة حتى الآن إلى نحو 16،073 راكبًا. ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود من أسوان في الساعة 11:30 صباحًا من اليوم التالي لخدمة جمهور الركاب.