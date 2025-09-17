نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: مصر وإسبانيا قدما نموذجًا رائدًا لبناء علاقات إيجابية ومتطورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى مصر.

وشملت مراسم الاستقبال الرسمية اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من مصر وإسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، تلاها التقاط صورة تذكارية للرئيس وزوجته والملك والملكة، قبل عقد لقاء ثنائي مغلق وجلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي

استهل الرئيس السيسي اللقاء بالترحيب بالملك الإسباني، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل تأكيدًا جديدًا على متانة أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضاف الرئيس أن مصر وإسبانيا قدما نموذجًا رائدًا في كيفية بناء علاقات إيجابية ومتطورة تخدم مصالح شعبيهما وتحقق أهدافهما المشتركة على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف.

وشملت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال النقل، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الآثار.

وأشاد الرئيس بالتعاون الثقافي المميز بين البلدين، خاصة في التنقيب عن الآثار والحفاظ على التراث، حيث يتواجد في مصر نحو 13 بعثة أثرية إسبانية تعمل في مناطق سقارة والأقصر وأسوان ووادي الجمال.

تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة

قال الرئيس السيسي إن زيارة الملك الإسباني تأتي بعد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وتطويره نحو آفاق أرحب.

وأضاف: "أجد هنا نقطة انطلاق للحديث عن علاقات ثنائية استراتيجية وثيقة بين بلدينا وشعبينا الصديقين، على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات".

وأكد أن البلدين قدما معًا نموذجًا يحتذى به في بناء علاقات إيجابية ومتطورة، يمكن الاستفادة منه لتطوير مجالات التعاون الثنائي في المستقبل.