نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يثمن مواقف إسبانيا الداعمة للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى مصر.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مراسم الاستقبال شملت اصطفاف الخيول، عزف السلام الوطني لمصر وإسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، تلاها التقاط صورة تذكارية للرئيس والسيدة قرينته مع ملك وملكة إسبانيا.

لقاء ثنائي ومباحثات موسعة

عقد الرئيس السيسي وملك إسبانيا لقاءً ثنائيًا مغلقًا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا في المجالات الاقتصادية، الاستثمارية، السياحية، الثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال النقل واستشراف فرص جديدة للتعاون في مجال الآثار.

دعم إسبانيا للسلام في الشرق الأوسط

أكد الرئيس السيسي خلال المباحثات تقديره للمواقف الإسبانية الداعمة للسلام العادل والشامل في المنطقة، مشيرًا إلى اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية وتصويتها لصالح “إعلان نيويورك حول حل الدولتين” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يعكس التزام مدريد بمبدأ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب ملك إسبانيا عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بمكانة مصر الإقليمية والدولية وبإرثها الحضاري العريق الذي ترك بصماته على الإنسانية جمعاء.