نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ملك إسبانيا يشيد بالإرث الحضاري لمصر خلال أول زيارة دولة له للقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى مصر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مراسم الاستقبال تضمنت اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من مصر وإسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، تلاها التقاط صورة تذكارية للرئيس والسيدة قرينته مع ملك وملكة إسبانيا.

لقاء ثنائي وجلسة مباحثات موسعة

عقد الرئيس السيسي وملك إسبانيا لقاء ثنائي مغلق، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى الإقليمي والدولي.

الملك الإسباني يشيد بالإرث الحضاري لمصر

أعرب ملك إسبانيا فيليبي السادس عن بالغ اعتزازه بزيارة مصر، مشيدًا بمكانتها الإقليمية والدولية، وبما تحمله من إرث حضاري عظيم ترك بصماته على الإنسانية جمعاء.

من جانبه، استهل الرئيس السيسي اللقاء بالترحيب بالملك الإسباني، مؤكدًا أهمية تطوير العلاقات بين البلدين بعد إعلان رفع مستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس لإسبانيا في فبراير 2025.