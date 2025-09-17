الأعلى للإعلام يستدعى مسئولى صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:16 مساءً -

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، الآتي:

- استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الكابتن خالد الغندور عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

- استدعاء المسئول عن إدارة صفحة أبو المعاطي زكي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

- استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الفنانة بدرية طلبة عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.