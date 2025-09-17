نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يسمح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة 180 يومًا في المرة الواحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء المصري على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في مصر لمدة 180 يومًا في المرة الواحدة، بدلًا من المدة السابقة المحددة بـ90 يومًا.

إجراءات الحصول على كارت الإقامة السياحية

وأوضح القرار أن حاملي هذه التأشيرات يمكنهم تقديم طلبات الحصول على كارت إقامة سياحية فور وصولهم إلى مصر، بحيث تكون صلاحية الإقامة لمدة 180 يومًا، مع استمرار سريانها حتى في حال مغادرة حامل التأشيرة للبلاد والعودة إليها.

مزايا القرار للمقيمين والزوار

يتيح هذا القرار للمقيمين والزوار التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة بحرية خلال فترة الإقامة، بما يسهل عليهم ممارسة الأنشطة السياحية، التجارية، والخدمية دون الحاجة لتكرار إجراءات الدخول أو مغادرة البلاد بشكل متكرر.