مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة ريفال سوهاج الخاصة لتعزيز التعليم والبحث العلمي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة ريفال سوهاج الخاصة، والتي ستتخذ من مدينة سوهاج الجديدة مقرًا لها، على أن تكون الجامعة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وغير هادفة للربح.

شروط استكمال مقومات الجامعة

أكد القرار على عدم بدء ممارسة النشاط الأكاديمي في كليات الجامعة قبل استكمال المقومات البشرية والمادية وضمان صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات التعاون مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة، بما يضمن جودة التعليم واستدامة البحث العلمي.

أهداف الجامعة ورسالتها الأكاديمية

تهدف الجامعة إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، من خلال توفير تخصصات علمية متعددة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطور.

كما تعمل الجامعة على توثيق العلاقات الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الدولية، والاستفادة من أحدث الأساليب الأكاديمية والتطورات التكنولوجية.

التخصصات والكليات المقترحة

تتضمن الجامعة كليات متعددة تشمل:

الطب البشري

العلاج الطبيعي

طب الفم والأسنان

الصيدلة

التكنولوجيا الحيوية

الإعلام

الهندسة

الحاسبات والذكاء الاصطناعي

يشترط أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مرتبطًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما يحق للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية إضافية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الالتزام المالي والتنظيمي

تم التأكيد على ضرورة التزام الجامعة بسداد المستحقات المالية لجهاز مدينة سوهاج الجديدة وتنفيذ كافة الاشتراطات القانونية والإدارية قبل صدور القرار، لضمان استقرار العملية التعليمية والتشغيلية.