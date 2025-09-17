نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك على قطارات الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية – تحيا مصر بجميع الخطوط، من خلال مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الهيئة أنها تمنح الطلاب تخفيضًا بنسبة 81.25% من قيمة الاشتراك الكامل، وفقًا للضوابط التالية:
- صرف الاشتراكات حسب المسافة بين محطة القيام والوصول، بحد أقصى 400 كم.
- الاشتراكات مخصصة فقط للطلاب، وفي حال استخدام شخص آخر لها تُطبق العقوبات المقررة.
- تصدر الاشتراكات لمدة 9 شهور تغطي العام الدراسي، من أقرب محطة لسكن الطالب حتى أقرب محطة لجهة الدراسة. ولمن تستمر دراستهم أكثر من 9 شهور، يُصرف لهم اشتراك إضافي لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي.
- يحصل الطالب على استمارة الاشتراك من شبابيك التذاكر مقابل 5 جنيهات، ويستوفي بياناتها مع ختم شعار الجمهورية من الجهة التعليمية، ثم يتقدم بها لمكتب الاشتراكات مرفقًا معها صورتين شخصيتين وصورة بطاقة الرقم القومي. وقد خصصت الهيئة 53 شباكًا بالمحطات الرئيسية والمتوسطة لاستخراج الاشتراكات.
- يُسمح لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون رسوم إضافية ودون مقعد، مع إمكانية حجز مقعد في قطارات التهوية الديناميكية مقابل 5 جنيهات.
- كما يمكن لحاملي اشتراكات الثالثة المكيفة حجز مقعد على نفس الدرجة مقابل 10 جنيهات لكل رحلة، بحد أقصى رحلتين يوميًا.