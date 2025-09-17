نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء في اجتماعه الـ58 برئاسة مدبولي يقر حزمة قرارات اقتصادية وتنموية وتعليمية وصحية وخدمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الموافقة على منحة يابانية لتوفير سفينة دعم الغوص لقناة السويس

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص.

وتستهدف المنحة تطوير المجري الملاحي لقناة السويس ودعم الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، بما يعزز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وفهم الوضع تحت الماء بكفاءة، من خلال سفينة دعم إنقاذ بتكنولوجيا حديثة تعمل بوقود مزدوج (ديزل وغاز طبيعي) للحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

إنشاء "جامعة ريفال سوهاج" الجديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ريفال سوهاج"، بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تهدف إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتضم كليات: الطب البشري، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما نص القرار على عدم البدء في الدراسة بالكليات قبل استكمال المقومات البشرية والمادية وتنفيذ اتفاقيات التعاون مع الجامعات الدولية.

اعتماد محاضر اللجان الهندسية والتعويضات

اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية بخصوص 30 موضوعًا، كما اعتمد محاضر اللجنة العليا للتعويضات (90–91–92–93) بشأن التعويضات المستحقة للمتعاقدين وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2017.

إطلاق برنامج "بيبسي ستارز" لاكتشاف المواهب الرياضية

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد مع مؤسسة رايت تو دريم – مصر لإطلاق برنامج "بيبسي ستارز" لمدة 3 سنوات، بهدف تطوير المواهب الكروية للبنين والبنات، وتجهيز 9 ملاعب في عدد من المحافظات.

طباعة كتب اللغة الفرنسية للتعليم العام والفني

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم التعاقد مع شركة "هوريزون للنشر" لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي الفني التجاري.

حافز لإنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية

استعرض المجلس نتائج أعمال مجموعة العمل بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط إلى النشاط الفندقي، مع إقرار حافز بإعفاء المشروعات الفندقية من مقابل التحسين بشروط، أهمها موافقة وزارة السياحة والمجلس الأعلى للتخطيط، والبدء في مزاولة النشاط خلال مدد محددة حسب الطاقة الاستيعابية.

تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في طوكيو

وافق مجلس الوزراء على طلب تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في طوكيو – اليابان حتى 11 يناير 2026 بدلًا من 7 سبتمبر 2025، استجابة لطلب الجانب الياباني المنظم للمعرض.

تسهيلات جديدة للإقامة السياحية لحاملي التأشيرة الخماسية

وافق المجلس على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يومًا في المرة الواحدة، مع إمكانية استخراج كارت إقامة سياحية ساري المفعول لمدة 6 أشهر حتى في حالة مغادرة البلاد والعودة إليها.

دعم الاستثمار الصناعي وتخصيص أراضٍ جديدة

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة أرض بمساحة 1047 م2 لصالح شركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية لدعم النشاط الصناعي والتصدير وتوفير فرص العمل.

التعاقدات الخاصة بالصحة والآثار والدمغ

وافق المجلس على عدة تعاقدات منها: بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وصندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لهيئة الشرطة، والتعاقد بين هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ووزارة الإنتاج الحربي لصيانة أجهزة الكشف، وتعاقد مصلحة دمغ المصوغات مع مجمع الإصدارات المؤمنة لشراء ملصقات مؤمنة لأدوات الوزن والقياس.

تقرير سنوي عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

استعرض المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لعام 2024/2025، متضمنًا أداء الهيئة في اعتماد المنشآت الصحية، وتسجيل المهن الطبية، وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية.

تطوير أسطول السكك الحديدية ومترو الأنفاق

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع شركة "APD" الكندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا، كما وافق على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة "كاف" الإسبانية لتحديث 39 قطارًا بالخط الثاني وصيانة 62 قطارًا بالخطين الأول والثاني لمدة 10 سنوات.