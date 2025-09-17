عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية

أحمد جودة - القاهرة - اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

موقف مصر الثابت من التطورات الإقليمية

أكد رئيس الوزراء أن الأحداث والأوضاع الراهنة في المنطقة تفرض نفسها بقوة على الساحة السياسية، لما تتركه من تداعيات واسعة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن لقاءه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بحضور رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية، كان بهدف التواصل المستمر مع مؤسسات صناعة الوعي، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية.

رسائل الرئيس في القمة العربية الإسلامية

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن موقف الدولة المصرية الثابت حيال الأوضاع السياسية في المنطقة تجلى بوضوح في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن الكلمة تضمنت رسائل قوية، من بينها إدانة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة واعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن القومي العربي والإسلامي. كما حذّر الرئيس من أن السلوك الإسرائيلي المزعزع للاستقرار يهدد بتوسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، مجددًا رفض مصر القاطع لاستهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعي التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

استمرار الإصلاح الاقتصادي والسردية الوطنية للتنمية

على الصعيد المحلي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مستمرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ولا سيما بعد إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي.

وأضاف أن الحكومة تضع جميع الملفات التنموية على طاولة المناقشات بشكل مستمر، مع تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.